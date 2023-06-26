Десять выпускников югорских школ побывали в Санкт-Петербурге на «Алых парусах»

Фото: Движение Первых | Югра

Сразу десять выпускников югорских школ побывали в Санкт-Петербурге и стали зрителями «Алых парусов».

В этом году праздник провели с новшествами, но в традиционном формате: с музыкой, танцами, красочным пиротехническим шоу и проходом брига «Россия» по акватории Невы. Под песни артистов и залпы салюта парусник проследовал через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и затем совершил разворот перед Троицким мостом.

- Это по-настоящему уникальный шанс в жизни. Такое бывает только один раз. Я рад, что мне выпала такая возможность, что мы с ребятами смогли стать частью этой атмосферы. Это было отличным завершением этапа школьной жизни - отметил Семен Поляков.

Напомним, что перед поездкой ребята прошли отбор и по его результатам получили заветный билет на главный праздник выпускников в стране.