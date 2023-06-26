В Югре 26 июня 2023 пройдет небольшой дождь

Погода в Югре на 26 июня Фото: Вера Зенина

В понедельник, 26 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +16...+21.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: