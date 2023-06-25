В Югре пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО.

На федеральной трассе Сургут – Нижневартовск в Югре произошла массовая авария. Сразу три автомобиля столкнулись на магистрали, пострадали пять человек, их них двое несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Водитель Lada не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с иномаркой, от удара машину откинуло на другое авто.

— На 25 км а/д Сургут — Нижневартовск водитель автомашины не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Geely, в результате чего совершил столкновение с ним. От удара автомобиль отбросило в движущийся впереди автомобиль Toyota. В результате аварии пострадали: несовершеннолетний пассажир автомобиля Geely 2017 года рождения, пассажир автомобиля Geely 1991 года рождения, несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada 2005 года рождения, пассажир автомобиля Lada 1964 года рождения, водитель автомобиля Lada 1974 года рождения, — заявили в пресс-службе полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу Сургута для оказания медицинской помощи. Оперативники выясняют обстоятельства аварии.