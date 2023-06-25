Разгул стихии продолжится в Югре 25 июня Фото: Виктория Гаврик

Разгул стихии продолжится в ХМАО-Югре в воскресенье, 25 июня 2023 года. В Югре сегодня ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 9-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов Цельсия, местами по восточной половине до +10, днем +13…+18 градусов, по восточной половине местами до +20 градусов,

Погода в Югре на инфографике от МЧС. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.