На День молодежи в Сургуте выступит популярная группа «Мохито» и рэпер Парома

Финалом Дня молодежи станет большой open air в 17:00 на Центральной городской площади.

На День молодежи в Сургуте выступит популярная группа «Мохито», а также местный исполнитель Парома, группа «Лайт» и ди-джей Александр Комаров. Музыкантов пригласили поучаствовать в программе празднования Дня молодежи 25 июня в Сургуте. Также в городе пройдет фестиваль «Сургут в движении». Площадки фестиваля начнут работать работу в 13:00 на центральной городской площади, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, на площадке «Движение к спорту» пройдет силовой конкурс «Кубок закаленных Севером». Жители смогут послушать научно-популярные лекции и поучаствовать в городских мероприятиях.

Финалом Дня молодежи станет большой open air в 17:00 на Центральной городской площади: сургутян ждут мета рифмы и ритмичный флоу от талантливых рэп-артистов, зажигательные ритмы и любимые хиты в исполнении сургутских групп «V-band» и «Oilband», а также mix-tape от DJ Maximus и MC Hollywood. Организатором фестиваля выступает отдел молодежной политики администрации города.