Житель Югры ожидает суда за незаконную охоту на соболей на 105 тысяч рублей

Фото: прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

Житель Югры ожидает суда за незаконную охоту на соболей. Прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

Следователи установили, что в декабре прошлого года нарушитель незаконно применил пять капканов, поймав семь соболей

— В результате его противоправных действий природным ресурсам Российской Федерации причинен ущерб в размере 105 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу, — заявили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

Кроме того, оперативники направили в суд исковое заявление о взыскании с браконьера причиненный ущерб. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.