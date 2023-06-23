Шутник из Нижневартовска выдал тополиный пух за снег, введя в заблуждение людей и СМИ

Скриншот из видео

Некий житель Нижневартовска решили подшутить над своими земляками и выдать тополиный пух за июньский снег. Для этого вартовчанин даже создал небольшой ролик, наложив на видео знаменитый хит певицы Глюкозы «Снег идет».

Надо отметить, что шалость удалась. Пух настолько сильно оказался похож на снег, что некоторые СМИ даже принялись тиражировать эту новость. Вот только если хорошо приглядеться, спутать одно с другим уже не получится.

Да и согласно прогнозу метеорологов, 23 июня в Югре должен быть лишь небольшой дождь. И температура воздуха днем никак не намекала на это природное явление: +8...+13 градусов, местами по западной половине до +19.

Кстати, а вот неделю назад на Ямале действительно выпал снег, причем сопровождался он сильными порывами ветра до 30 м/с.