Исторический маршрут «Сургутский кремль» будет начинаться у Мемориала славы

Фото: администрация Сургута

Стало известно, каким будет маршрут «Сургутский кремль», который появится в городе к его 430-летнему юбилею. Он соединит Старый Сургут, Купеческую усадьбу Г. С. Клепикова и другие исторические объекты на территории 9 и 10 микрорайонов.

По словам замдиректора департамента архитектуры и строительства Алексея Фокеева, начнется он у Мемориала славы, где позже установят монументальную скульптуру. Именно в этом месте были обнаружены остатки сургутского Кремля, а значит и сам город берет начало с этого места.

Фото: администрация Сургута

Маршрут будет включать информационные стенды, муралы, исторические фотографии и VR-бинокуляры, которые позволят увидеть городские достопримечательности в первозданном виде, причем в 3D-формате. Для их создания использовали нейросеть и документы, хранящихся в музее.

Кстати, также увидеть исторические облики можно будет на экранах смартфонов по QR-кодам.

Фото: администрация Сургута

Смету проекта подготовят в июле, после этого начнется создание скульптуры для отправной точки маршрута.