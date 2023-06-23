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НовостиОбщество23 июня 2023 7:04

Жителя Нижневартовска, вернувшегося с СВО, наградили медалью «За отвагу»

Михаил Завьялов доблестно защищал Родину несколько месяцев
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Жителя Нижневартовска Михаила Завьялова наградили медалью «За отвагу». Отправившись в зону СВО добровольцем, мужчина с честью выполнил свой долг перед Родиной, встав на защиту мирного населения, сообщили в городской администрации,

Командировка длилась несколько месяцев, сейчас Михаил находится дома, в родном Нижневартовске.

- Я решил стать участником спецоперации, потому что мой дед боролся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Бросать Родину в трудную минуту нельзя. Сегодня стремительно меняются технологии, но человеческие ценности остаются неизменными, - выразил свое мнение Михаил Завьялов.

Мужчина трудится электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования в филиале АО «Транснефть - Сибирь». Коллектив предприятия ценит его за надежность, ответственность и исполнительность. А еще Михаил умеет принимать быстрые решения в трудных ситуациях, добиваться высоких результатов в работе и воодушевлять коллег личным примером.