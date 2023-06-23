На одном из озер Сургутского района нашли тело утопленника Фото: Вера Зенина

В Сургутском районе утонул человек. Информация об этом появилась в сводке происшествий с 21 на 22 июня, опубликованной департаментом региональной безопасности.

«Группа спасателей выезжала на озеро в районе одного из месторождений. Требовалось оказать помощь в поиске утонувшего мужчины 1981 года рождения. Прибыв на место, спасатели обследовали дно акватории на площади 11 тысяч квадратных метров и обнаружили тело. Погибшего подняли со дна и передали сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

Также спасатели выезжали в деревню Былино Нижневартовского района для эвакуации больного мужчины 1948 года рождения. На моторной лодке его доставили в район Галиевских дач и передали медикам.

Всего в период с 21 по 22 июня пожарные и спасатели учреждения «Центроспас-Югория» осуществили два выезда.