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НовостиПроисшествия23 июня 2023 5:31

На одном из озер Сургутского района нашли тело утопленника

Спасатели обследовали дно площадью11 тысяч квадратных метров
Марина Прохорова
На одном из озер Сургутского района нашли тело утопленника

На одном из озер Сургутского района нашли тело утопленника

Фото: Вера Зенина

В Сургутском районе утонул человек. Информация об этом появилась в сводке происшествий с 21 на 22 июня, опубликованной департаментом региональной безопасности.

«Группа спасателей выезжала на озеро в районе одного из месторождений. Требовалось оказать помощь в поиске утонувшего мужчины 1981 года рождения. Прибыв на место, спасатели обследовали дно акватории на площади 11 тысяч квадратных метров и обнаружили тело. Погибшего подняли со дна и передали сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

Также спасатели выезжали в деревню Былино Нижневартовского района для эвакуации больного мужчины 1948 года рождения. На моторной лодке его доставили в район Галиевских дач и передали медикам.

Всего в период с 21 по 22 июня пожарные и спасатели учреждения «Центроспас-Югория» осуществили два выезда.