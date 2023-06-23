В Сургуте воитель иномарки с разгону въехал в бетонное ограждение

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 22 июня на Тюменском тракте в Сургуте.

- По предварительным данным, около 02:50 ночи 33-летний водитель «Infiniti», проезжая нерегулируемый перекресток, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. В результате случившегося он получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло три ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.

Также автоинспекторы задержали 18 водителей с признаками опьянения, 36 привлечены за выезд на встречную полосу, а 44 - за нарушение правил перевозки детей.