Жителей Нефтеюганска просят убрать строения и ограждения в микрорайоне 17А

Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске собственники строений и ограждений, находящихся в микрорайоне 17А, должны убрать их в течение нескольких дней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Департамент муниципального имущества уведомляет собственников строений и ограждений,

расположенных в микрорайоне 17А (бывшая территория Мостоотряда), о необходимости обратиться в департамент и освободить от них земельные участки до 3 июля, - прокомментировали в мэрии.

В противном случае департамент может обратиться в суд с иском о признании данного имущества муниципальной собственностью.

За справками следует обращаться по адресу: микрорайон 5, дом 6, помещение 73, кабинет 25. Контактный телефон: 8 (3463) 20-30-42.