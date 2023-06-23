В День памяти и скорби в Сургуте вспомнили земляков, погибших в зоне СВО

Фото: администрация Сургута

В День памяти и скорби в Сургуте вспоминали не только погибших в годы Великой Отечественной войне, но и тех, кто отдал жизнь за Родину уже в наше время, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции.

Среди них многим посмертно вручены Орденами Мужества. Это почетная награда выдается за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга,

Фото: администрация Сургута

Не так давно ордена были переданы родственникам еще четверых погибших сургутян и двоих жителей Сургутского района. Это Руслан Алтынбаев, Сергей Голиков, Сергей Дедюля, Артем Тимошин, Александр Трифоно и Игорь Уханов.

- Сургут скорбит о своих воинах, шагнувших в бессмертие. Память о них навсегда остается в сердцах жителей, - сказали в пресс-службе городской администрации.