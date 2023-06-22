В Белоярске торжественно открыли отремонтированное здание взрослой поликлиники

Фото: департамент здравоохранения Югры

В преддверии дня медицинского работника в Белоярске торжественно открыли взрослую поликлиники, где завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За время работ в здании полностью обновили кровлю, полы, дверные и оконные блоки, системы отопления, освещения и вентиляции, появились несколько новых входных групп. Увеличилась площадь зон ожидания, обновлена система навигации, поменялся формат регистратуры.

Также были внесены изменения в планировку помещений: рентгенологический кабинет, флюорография и маммография теперь находятся в одном здании на первом этаже, что очень удобно для посетителей.

Кроме того, отдельно функционирует колл-центр. Переход на многоканальный номер 122 теперь позволяет принимать все вызовы.

- Уверен, что работники поликлиники и жители района по достоинству оценят комфортные условия пребывания в обновленном здании, - сказал на открытии глава Белоярского района Сергей Маненков.