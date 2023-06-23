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НовостиПроисшествия23 июня 2023 0:00

В Югре 23 июня 2023 года немного потеплеет

Рассказываем, какая погода будет в Югре 23 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 23 июня

Погода в Югре на 23 июня

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 23 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13, местами по западной половине до +19.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре