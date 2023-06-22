Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В День памяти и скорби 50 сургуян отправятся на военную службу по призыву. Об этом сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

- Сегодня порядка 50 человек уходят на военную службу по призыву из Сургута и Сургутского района. Это мероприятие проводится ежегодно в День памяти и скорби. 22 июня будущие защитники Родины возлагают цветы в дань памяти нашим предкам, погибшим на полях Великой Отечественной войны. И сегодня мы вспоминаем тех защитников отечества, которые не вернулись из зоны специальной военной операции, - сказал военкор.

В этом году призывная компания завершится 15 июля. Уже сейчас половина сургутян находятся на пути в воинские части. Остальные направятся на службу в начале июля.