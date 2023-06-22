В Югре направят 56 млн рублей на повышение грозозащиты электроустановок

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«Россети Тюмень» выполнили более 50 % годового плана работ по усилению защиты линий электропередачи от гроз в ХМАО-Югре. Проведение профилактических мероприятий повысит надежность электроснабжения крупных промышленных потребителей и 1,7 млн жителей региона. На эти цели компания направит порядка 56 млн рублей.

Всего в этом году «Россети Тюмень» повысят грозоупорность 123 высоковольтных линий электропередачи в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском, Советском, Октябрьском и Белоярском районах.

Энергетики уже заменили на ЛЭП более 8,5 тысяч изоляторов, произвели ремонт контуров заземления свыше 190 опор и смонтировали около 6 километров грозозащитного троса. До конца сентября специалистам предстоит отремонтировать контуры заземления еще более 800 опор и заменить порядка 4 тысяч изоляторов.

Профилактические мероприятия энергокомпании направлены на поддержание оборудования в рабочем состоянии и проводятся с главной целью – свести к минимуму количество технологических нарушений в грозовой период.