Житель Сургута погиб в страшной аварии с легковушкой и автобусом

Фото: Госавтоинспекция Югры

Прошедшим утром в Сургуте произошла трагическая авария с гибелью человека. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, около 07:45 на улице Сосновая столкнулись «Лада Калина», «Шевроле Лачетти» и автобус.

- По предварительным данным, водитель отечественного авто не справился с управлением и столкнулся с попутно движущимся впереди «Шевроле». От удара «Ладу» опрокинуло, а затем отбросило на ехавший во встречном направлении автобус, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

К несчастью, водитель «Лады» скончался на месте происшествия от полученных травм.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Напоминаем, что всего за прошедшие сутки на Ямале произошла одна авария, в которой пострадал один человек.

Также автоинспекторы задержали 13 водителей с признаками опьянения, еще дтп39 привлекли за выезд на встречную полосу, а 121 - за нарушение правил перевозки детей.