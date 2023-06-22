В Березовском районе разгневанный внук жестоко зарезал родную бабушку

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Березовском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя Игрима, зарезавшего родную бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 20 июня 2023 года в одном из домов поселка между внуком и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес родственнице множество колото-резаных ранений верхних и нижних конечностей, груди и головы, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге потерпевшая скончалась на месте от полученных повреждений.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Что касается злоумышленника, он находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).