В Советском районе иномарка сбила 9-летнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дрогах Югры вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 июня в поселке Пионерский Советского района.

- Около 10:40 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Chevrole», сбил 9-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок переходил дороги вне пешеходного перехода, в зоне видимости водителя, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошла одна авария, в которой пострадал один человек.

Также автоинспекторы задержали 13 водителей с признаками опьянения, еще дтп39 привлекли за выезд на встречную полосу, а 121 - за нарушение правил перевозки детей.