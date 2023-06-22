Фото: администрация Сургута

На улицах Сургута появятся 15 новых автобусных остановок. Как сообщили в городской администрации, установить их должны до 10 июля.

- Остановочные комплексы стеклянные, с возможностью последующей модернизации. Например, там можно установить камеру, преобразовать их в теплые конструкции, - рассказал директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев.

Также он отметил, что в городе появятся новые урны объемом 50 литров, в общей сложности их будет 500 штук.

Напоминаем, что в прошлом году в Сургуте установили 12 автобусных остановок.