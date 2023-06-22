В Югре 22 июня 2023 года будет пасмурно и ветрено

Погода в Югре на 22 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 22 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, днем по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура +3...+8 градусов, днем +11...+16.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: