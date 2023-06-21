В Пыть-Яхе открылся парк культуры и отдыха «Северное сияние»

Фото: администрация Пыть-Яха

В Пыть-Яхе прошло открытие парка культуры и отдыха «Северное сияние». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, здесь каждый сможет найти себе развлечение по душе и провести время в свое удовольствие в кругу друзей и семьи.

- На спортивных площадках можно сыграть в футбол, баскетбол, волейбол. Детей ждут увлекательные аттракционы, а летняя тюбинговая трасса позволит всем желающим насладиться катанием с горки, - прокомментировали в мэрии.

Также на территории парка располагаются уютные беседки для пикника на природе.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что в Пыть-Яхе началось строительство нового железнодорожного вокзала.