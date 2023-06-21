В Югре потушили все природные пожары

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

Спустя длительное время в Югре наконец-то потушили все природные пожары. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

- По состоянию на 21 июня в регионе не зафиксированы природные пожары. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме, - прокомментировали в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 133 ландшафтных пожара площадью 21 765,33 гектара, 229 лесных пожаров на площади 24 835,58 гектара и 5 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий - 523,5 гектара.

Сообщить о природных пожарах можно по телефону диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линия лесной охраны: 8 800 100-94-00.