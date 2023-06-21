В Нижневартовске осудят преступную банду, промышлявшую кражами и вымогательством

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В Нижневартовске готовятся осудить преступную банду, совершившую в совокупности десять преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По версии следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года на территории района действовала организованная группа из пяти человек, которая занималась вымогательством денег у граждан, а также кражами с территорий гаражных и садоводческих товариществ, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге злоумышленники причинили ущерб 13 гражданам на сумму свыше 700 тысяч рублей, при этом в ходе предварительного следствия они возместили лишь 250 тысяч рублей.

На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Участники банды обвиняются по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) и четырех криминальных деяний, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство).