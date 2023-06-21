В Кондинском районе перевернулась иномарка с жителем Урая

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 июня на 182-м километре автодороги «Юг» в Кондинском районе.

- По предварительны данным, около 15:10 водитель автомобиля «Subaru» не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП 29-летний житель Урая получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Также автоинспекторы задержали 15 водителей с признаками опьянения, 86 привлечены за выезд на полосу встречного движения, а 24 - за нарушение правил перевозки детей.