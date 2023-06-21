Сургутские врачи излечили пациентку от миомы матки, не прибегая к хирургическому методу

Фото: департамент здравоохранения Югры

Специалисты сургутского Центр охраны материнства и детства излечили 48-летнюю пациентку от миомы матки, не прибегая к хирургическому методу. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Женщина обратилась в медучреждение, испытывая дискомфорт. Учитывая размер и локализацию миоматозного узла, врачи предложили ей ФУЗ-абляцию - лечение фокусированным ультразвуковым лучом под контролем МРТ. Это малотравматичный метод, который не требует применения анестезии.

Фото: департамент здравоохранения Югры

- Сфокусированным ультразвуком оказывают прямое и опосредствованное воздействие на опухоль. Идет нагревание тканей, их обезвоживание, осаждение белков. Питание миомы прекращается из-за изменения местного кровотока, и она «усыхает», - прокомментировали в ведомстве.

Взялись за дело заместитель главного врача Центра охраны материнства и детства, врач-гинеколог Валерий Панкратов и заведующая рентген-отделением Татьяна Ивлюкова. На всю процедуру у них ушло порядка трех часов, при этом пациентка не чувствовала никого дискомфорта. Сейчас она уже готовится к выписке.