На поддержку сельского хозяйства в Сургутском районе направят почти 320 миллионов рублей

Фото: Андрей Трубецкой, соцсети

В 2023 году на поддержку сельскохозяйственного производства в Сургутском районе направлено 319,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

- В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на получение субсидии рассчитывают 87 хозяйственников. На данный момент соглашение заключено с 71 сельхозпроизводителем, остальные находятся в работе. За первое полугодие на развитие аграрного сектора местным фермерам уже выплатили 129 миллионов, - сказал управленец.

Сейчас в муниципалитете насчитывается 34 крестьянско-фермерских хозяйства, 69 личных подсобных хозяйств и 2 предприятия. Благодаря ним Сургутский район производит четверть всей сельхозпродукции региона.

Кстати, прирост по каждому виду продуктов ежегодно составляет не менее 10%.

Фото: Андрей Трубецкой, соцсети

В животноводстве происходит небольшое наращивание стада КРС, увеличивается производство мяса птицы и яйца. По большей части это достижения крупных хозяйств. На их территориях функционируют свои торговые точки, организована доставка продукции до дома.

За пять месяцев текущего года в районе произвели 3 469 тонн мяса, 876 тонн молока, 369 тонн рыбы и 84 тысячи яиц.