В Югре 21 июня 2023 года пройдет кратковременный дождь

Погода в Югре на 21 июня Фото: Вера Зенина

В среду, 21 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно, при этом в большинстве районов ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15.

В Ханты-Мансийске: облачно и кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: