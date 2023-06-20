На территории Югры участились возгорания мусорных контейнеров

Фото: АО «Югра-Экология»

В Югре участились случаи пожаров на контейнерных площадках для мусора. Об этом сообщил региональный оператор сферы обращения с отходами на территории округа.

- Причиной возгорания может быть брошенный окурок или намеренное хулиганство. В Ханты-Мансийске контейнеры по улице Шевченко горят уже первый год, все в одном и том же месте. А в Нягани в прошлом году сгорел контейнер недалеко от полицейского участка, - отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

В связи с этим в организации напомнили, что выбрасывать горящие и тлеющие предметы в контейнеры недопустимо. Также в них нельзя сливать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, бытовую, промышленную и автомобильную химию.

При порче имущества АО «Югра-Экология» направляет заявление в полицию для поиска лиц, совершивших вандализм. Каждое возгорание контейнера изучается оператором вместе с участковыми и коллегами из МЧС. Лицам, совершившим поджог, грозит уголовная ответственность по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».