В Югре на треть выросла скорость мобильного интернета

Фото: архив ПАО «МегаФон»

Более 35 населенных пунктов Югры, включая города и маленькие деревни, а также нефтяные и газовые промыслы региона обеспечили скоростным 4G-интернетом от МегаФона.

Для этого оператор развернул на действующих объектах связи слой LTE в «дальнобойном» диапазоне, позволяющем увеличить покрытие. А затем с помощью специальных настроек расширил полосу LTE-900, увеличив емкость сети.

Проект модернизации сети в Югре начался осенью прошлого года. В итоге за восемь месяцев диапазон 900 МГц был запущен на более чем 220 базовых станциях оператора. На втором этапе, который прошел в июне текущего года, инженеры расширили полосу LTE-900 более чем на 80 базовых станциях.

По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, после проведенных работ передача данных подросла примерно на 30%.

Кстати, жители уже оценили новый уровень услуг: в июне объем потребления данных в сети 4G вырос примерно на 30% по сравнению с маем.

– Мы постоянно повышаем эффективность имеющихся технических ресурсов и совершенствуем мобильный интернет-доступ. У диапазона LTE-900 есть существенные преимущества при обеспечении связью отдаленных территорий, малых населенных пунктов, что очень актуально для Югры. Грамотное перераспределение частот обеспечивает сравнительно высокие скорости мобильного интернета, что необходимо на фоне растущего потребления трафика, – отмечает директор МегаФона в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Дмитрий Мелихов.