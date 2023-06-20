Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы Югры». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Его участниками станут семь ресторанов, которые специализируются на русской кухне, используют в готовке региональные продукты и кухню коренных народов Севера.

- Рестораторы адаптируют блюда из действующих меню под уличный формат. Все желающие смогут увидеть процесс готовки и продегустировать шедевры, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Также для гостей подготовили развлекательную программу: выступление вокально-инструментального ансамбля, мастер-классы по изготовлению сувениров из древесины и мха, росписи пряников.

А еще на празднике будет работать ярмарка лакомств и продуктов, изготовленных и выращенных на югорской земле.

Пройдет фестиваль 24 и 25 июня в «Центре молодежных проектов», расположенном по адресу: улица Георгия Величко, д. 1.