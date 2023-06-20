Работников «Транснефть – Сибири» отметили госнаградами за участие в СВО

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

25 работников АО «Транснефть – Сибирь» удостоены государственных наград Российской Федерации за участие в СВО. Там они были в числе добровольцев.

Указом президента России Владимира Путина двух сотрудников отметили Орденом Мужества, еще 22 человека удостоены медали «За отвагу» и один работник – медали «За спасение погибавших». Награды в торжественной обстановке вручал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Выражаю особые слова благодарности. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства, – отметил глава региона.

В Салехарде Орден Мужества и медали «За отвагу» работникам компании вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Церемонии награждения состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске с участием губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.