Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость20 июня 2023 10:32

В Нижневартовске к новой школе №44 прокладывают дорогу

Открыть ее планируется в конце августа
Марина Прохорова
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске готовятся открыть школу №44. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, учебное учреждение уже снабдили необходимым материально-техническим обеспечением.

- Эта школа обладает большой материальной базой и может стать центром дополнительного образования, спортивной подготовки для детей города. Ее строительство включено в народную программу «Карта развития Югры». Современное и комфортное образовательное учреждение позволит сформировать условия для получения качественного образования. Обеспечение доступности общего образования для всех подрастающих югорчан - приоритет «Команды Югры», - сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

К школе будет вести участок дороги на Восточном проезде - от улицы Героев Самотлора и до улицы Первопоселенцев. Открыть его планируется в августе.

Деньги на его строительство объекта выделили из регионального бюджета по поручению губернатора Натальи Комаровой.