В Нижневартовске к новой школе №44 прокладывают дорогу

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске готовятся открыть школу №44. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, учебное учреждение уже снабдили необходимым материально-техническим обеспечением.

- Эта школа обладает большой материальной базой и может стать центром дополнительного образования, спортивной подготовки для детей города. Ее строительство включено в народную программу «Карта развития Югры». Современное и комфортное образовательное учреждение позволит сформировать условия для получения качественного образования. Обеспечение доступности общего образования для всех подрастающих югорчан - приоритет «Команды Югры», - сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Фото: администрация Нижневартовска

К школе будет вести участок дороги на Восточном проезде - от улицы Героев Самотлора и до улицы Первопоселенцев. Открыть его планируется в августе.

Деньги на его строительство объекта выделили из регионального бюджета по поручению губернатора Натальи Комаровой.