В Югре потушили почти все лесные пожары

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре наконец-то стабилизировалась ситуация с лесными возгораниями. Как сообщили в местном департаменте недропользования и природных ресурсов, на утро 20 июня в регионе зарегистрировано всего лишь два пожара.

- Ведутся работы по тушению двух лесных пожаров в Советском и Березовском районах. Площадь, пройденная огнем, составляет два гектара, - прокомментировали в ведомстве.

К их ликвидации привлечены 20 работников авиалесоохраны. В помощь им предоставлены необходимое оборудование и техника.

За прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на площади 610,83 гектара.

Сообщить о природных пожарах можно по телефону диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линия лесной охраны: 8 800 100-94-00.