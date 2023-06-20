Фото: Сургутские городские электрические сети

Из-за разбушевавшейся непогоды сургутские энергетики переведены в режим повышенности готовности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Пять оперативно-ремонтных бригад СГЭС занимаются восстановлением электроснабжения в поселке Черный мыс, частично в районе НГДУ, 37 микрорайоне, поселке Снежный, кооперативах Май, Дружба, Берендей, частично Прибрежном и поселке Кедровый, - прокомментировали в мэрии.

В приоритете у энергетиков социальные объекты. Это многоквартирные жилые дома, детские сады, школы и больницы.

О нарушениях электроснабжения можно сообщить по телефону диспетчерской службы СГЭС: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).

По прогнозам синоптиков, ветренная погода продлится в Сургуте до конца недели. Все это время энергетики будут держать ситуацию на контроле ситуацию и проводит постоянный мониторинг состояния энергообъектов.