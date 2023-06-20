Жительница Сургута надолго отправится в колонию за убийство возлюбленного

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В Сургуте вынесли приговор в отношении местной жительницы, зарезавшей сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в декабре 2022 года подсудимая, находясь в алкогольном опьянения, повздорила со своим сожителем. Затем она схватила кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов по различным частям тела, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений.

Учитывая мнение прокурора, суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что житель Сургута зарезал в пьяной ссоре соседа.