В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил лося и покалечился сам

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Сургутском районе произошло ДТП с участием лося. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Установлено, что 19 июня 38-летний водитель, двигаясь по трассе «Югра», сбил на 318-м километре лося. По предварительным данным, мужчина ехал с превышением скорости и не успел затормозить, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате этого машина съехала в кювет, автомобилист получил различные травмы, а лось, к несчастью, погиб.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

Также автоинспекторы задержали 18 водителей с признаками опьянения, еще 124 привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, а 38 - за нарушение правил перевозки детей.