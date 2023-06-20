В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил лося и покалечился сам

Фото: Госавтоинспекция Югры
В Сургутском районе произошло ДТП с участием лося. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
- Установлено, что 19 июня 38-летний водитель, двигаясь по трассе «Югра», сбил на 318-м километре лося. По предварительным данным, мужчина ехал с превышением скорости и не успел затормозить, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.
В результате этого машина съехала в кювет, автомобилист получил различные травмы, а лось, к несчастью, погиб.
Фото: Госавтоинспекция Югры
Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.
Также автоинспекторы задержали 18 водителей с признаками опьянения, еще 124 привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, а 38 - за нарушение правил перевозки детей.