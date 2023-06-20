В Сургуте прошла церемония закладки камня в основание будущего памятника подвигу медиков

Фото: администрация Сургута

В сургутском сквере «Старожилов» прошла торжественная церемония закладки камня в основание будущего памятника подвигу медиков. По информации городской мэрии, решение об этом было принято в канун Дня медицинского работника администрацией города совместно с депутатским корпусом.

Как отметил председатель гордумы и представитель «Команды Югры» Максим Слепов, идея создания памятника обсуждалась на протяжении двух лет Профсоюзом работников здравоохранения России Югры и окружной Ассоциацией работников здравоохранения.

Фото: администрация Сургута

- Техническую составляющую вопроса решила компания «ЮВиС», которая привезла камень на сургутскую землю из Екатеринбурга, - заключил Слепов.

Место для памятника врачам выбирали, опираясь на историю города и предложения жителей.

В скором времени будет объявлен конкурс на проект будущего монумента, выберут который течение двух месяцев. Затем будущий памятник пройдет через архитектурно-художественный совет и, после получения одобрения, начнется его изготовление.