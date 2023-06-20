В Югре 20 июня 2023 года ожидаются штормовой ветер и сильный дождь

Погода в Югре на 20 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 20 июня, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно. В Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Нефтеюганском районах сильный, местами очень сильный дождь, по остальной территории небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +7...+12 °С, местами по восточной половине до +17.

В Ханты-Мансийске: облачно, ночью умеренный, днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: