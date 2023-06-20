Пожары в Югре: последние новости на 20 июня 2023 года Фото: Вера Зенина

Несмотря на прохладную погоду, в Югре продолжают бушевать лесные пожары. По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, на утро 19 июня в округе зарегистрировано пять возгораний общей площадью 463,4 гектара.

Так, четыре очага возгорания обнаружены в Кондинском районе - 378,4 гектара (на данный момент три из них локализованы - 340,4 гектара). Еще один площадью 85 гектаров - в Нефтеюганском районе. Ландшафтные возгорания не зафиксированы.

К их ликвидации привлечены работники авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований, используются необходимое оборудование и техника.

Отметим, что авиапатрулирование югорских лесов осуществляется постоянно.

Кстати, за минувшую неделю лесопожарные формирования Югры ликвидировали три ландшафтных пожара на площади 279 гектаров и пятнадцать лесных пожаров на площади 1 817 гектаров.

Согласно прогнозу ЧС на 20 июня, подготовленным МЧС России по ХМАО-Югре, в округе прогнозируется три новых природных пожара. При этом назвать районы, в которых присутствует набольший риск возникновения огня, в ведомстве не смогли.

Также напоминаем, что с 28 апреля в Югре действует особый противопожарный режим, а с 25 мая жителям запрещено посещение лесов, в том числе для охоты и рыбалки.