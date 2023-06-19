Жители Югры стали больше зарабатывать Фото: Вера Зенина

В Югре снизилось число людей, проживающих за чертой бедности. К такому выводу пришли эксперты «Риа рейтинг», составившие список регионов по доходам населения на начало 2023 года.

Аналитики оценили соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. Выяснилось, что в Югре этот показатель равен 2,21, при этом доля населения за чертой бедности в 2022 году была равна 7,3%, а изменение доли населения за чертой бедности в этом же периоде составило -0,9%.

Таким образом за год доля бедного населения в Югре сократилась на 0,9% и составила 7,3%.

Самыми благополучными регионами в России стали Ямал, Ненецкий автономный округ и Москва.