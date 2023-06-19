В Югре бушуют пять лесных пожаров

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, на 19 июня в округе зарегистрировано пять лесных пожаров общей площадью 463,4 гектара.

Так, четыре очага возгорания обнаружены в Кондинском районе - 378,4 гектара (на данный момент три из них локализованы - 340,4 гектара). Еще один площадью 85 гектаров - в Нефтеюганском районе. Ландшафтные возгорания не зафиксированы.

К их ликвидации привлечены работники авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований, используются необходимое оборудование и техника.

Отметим, что авиапатрулирование югорских лесов осуществляется постоянно.

За минувшую неделю лесопожарные формирования Югры ликвидировали три ландшафтных пожара на площади 279 гектаров и пятнадцать лесных пожаров на площади 1 817 гектаров.