В Сургуте простились с Владимиром Суворовым, погибшим в ходе СВО

Фото: администрация Сургута

В Сургуте простились с Владимиром Суворовым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зимой 2022 года югорчанин подписал контракт с добровольческим подразделением «Барс». Далее, после прохождения курсов подготовки, отправился на территорию проведения специальной военной операции. Погиб Владимир 2 июня в окрестностях села Новоселовка Запорожской области.

Все свою жизнь Владимир прожил в Сургуте, здесь же окончил городскую школу №3, затем женился и создал семью.

Дома у бойца остались мать, жена и дочь. Власти окажут им всю необходимую поддержку.