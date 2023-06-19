Энергетики провели командно-штабные учения в Югре

Фото: Наталья Юсупова

«Россети Тюмень» провели командно-штабные учения по восстановлению электроснабжения детского лагеря в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Специалисты компании отработали совместные действия с представителями МЧС, ЕДДС, сотрудниками территориальной сетевой организации и управления ГО и ЧС Советского района.

По легенде из-за высокой температуры и сухой грозы в лесах Советского района возник верховой пожар, который перекинулся на жилые и хозяйственные постройки детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори». В связи с активным распространением огня появилась условная угроза возгорания электросетевого объекта.

Чтобы ликвидировать условную нештатную ситуацию, специалисты оперативно обесточили энергооборудование и развернули резервный источник питания для насосной станции пожаротушения.

Слаженные действия всех участников учений позволили ликвидировать условный инцидент всего за 30 минут.

По словам руководителя учений, представителя Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Максима Сысойкина, обеспечение безопасности пребывания детей в летних лагерях – одна из важнейших задач в период школьных каникул.

– Проведение подобных тренировок дает возможность проверить готовность сил и средств к непредвиденным ситуациям в условиях максимально приближенных к реальным, – добавил он.