Информация о змеином укусе югорского биатлониста Дмитрия Иванова оказалась шуткой

Фото: мужская сборная Югры по биатлону

Информация о том, что во время сборов югорского биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея, оказалась шуткой. Об этом сообщил тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров в разговоре с ТАСС.

- Это неправда и выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки, - заявил тренер.

Также он подчеркнул, что сейчас в Ханты-Мансийске (месте сборов) стоит жутка холодрыга, поэтому рептилии еще даже не проснулись.

- У нас еще даже комары не летают - холодрыга. Куда уж змеям? - отметил Белозеров.

Напоминаем, что сообщение об укусе змеи появилось в официальном телеграм-канале сборной Югры по биатлону 18 июня. В нем говорилось, что во время велотренировки змея цапнула спортсмена за ногу, а его состояние оценивается как оптимальное.