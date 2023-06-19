В Ханты-Мансийске осудили тюменца, укравшего из банка 25 миллионов рублей 15 лет назад

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В Ханты-Мансийске вынесли приговор в отношении жителя Тюмени, долгое время находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В 2008 году подсудимый, являясь работником ОАО «Ханты-Мансийский банк», украл с его счетов 25 миллионов рублей. Данную сумму он перевел на собственный депозитный счет и распорядился ей по своему усмотрению, - прокомментировали в ведомстве.

Однако это оказалось не единственное преступление злоумышленника. В феврале 2022 года он, находясь в Тюмени, купил наркотик для личного употребления и носил его в кармане до момента задержания полицейскими.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск ПАО Банк «ФК Открытие» о взыскании с осужденного суммы ущерба - тех самых 25 миллионов рублей

Приговор в законную силу не вступил.