Глава СК РФ заинтересовался результатами проверки по делу обманутых дольщиков в Нефтеюганске

Фото: информационный центр СК России

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, связанных с нарушением жилищных прав семьи из Нефтеюганска.

В 2016 году женщина обратилась через информационный центр СК России к Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Как рассказала югорчанка, она приобрела по договору долевого участия квартиру в ЖК «Новострой», однако застройщик так и не сдал дома к указанному сроку (март 2017 года). В 2019 году суд обязал компанию вернуть женщине ранее полученные деньги, но до настоящего времени решение так и не исполнено. В прошлом году строительство дома все-таки завершилось, и застройщик отчитался перед контролирующими органами о передаче квартир собственникам, однако заявительница и ее семья добиться получения жилого помещения не могут.

После этого по поступившему обращению в региональном следкоме начали процессуальную проверку.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении, - рассказали в информационный центр СК России.