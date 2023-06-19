Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске срочно разыскивают желающих плести маскировочные сети для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Изготовление сетей в городе занимаются активистки из сообщества «ZOVartovsk86» - паучки.

- Мы всегда и во всем готовы поддержать наших мужей, отцов, сыновей - участников спецоперации. Мы - их надежный тыл. Но сейчас нам очень нужны ваши ручки в наших мастерских, - обращаются к жителям вартовчанки.

Можно плести сети, оплетать их, резать ткань и выполнять другую посильную работу.

Кстати, дети тоже могут внести свой вклад - нарисовать рисунки для бойцов или написать письма. Все это вместе с готовыми маскировочными сетями доставят нижневартовцам в зону спецоперации.

Мастерские расположены по следующим адресам:

- Общественная организация «Азимут», 2П-2 Западный промышленный узел, 22-А

- ТК «Городок», улица Мира, 11, (76 бутик, рядом с «Мясной ярмаркой»)

- Общественная организация «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом», улица Интернациональная, 26 (время работы: вторник, среда, четверг с 15.30 до 19.00, крыльцо со двора, вход посередине дома).