Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нарушении жильщных прав многодетной матери из Урая

Фото: информационный центр СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела с участием многодетной матери из Урая.

В апреле югорчанка разместила в Сети ролик, где обращалась к руководителю ведомства с просьбой защитить ее жилищные права. Дело в том, что в 2020 году женщина через суд обязала местную администрацию провести капремонт дома, в котором она проживает с тремя несовершеннолетними детьми, однако на протяжении длительного времени указанное решение не исполнялось. В последующем работы все же были выполнены, но некачественно и из несертифицированных материалов. Кроме того, после так называемого ремонта были повреждены существующие конструкции дома. Также женщина ставит под сомнение результаты строительно-технической экспертизы, поскольку полагает, что обследование дома произведено не полно.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО- Югре Михаилу Мокшину вновь представить доклад о проведенных по уголовному делу следственных действиях и установленных обстоятельствах с учетом всех озвученных в видеообращении доводов, а также сроках завершения его расследования, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело и проводится повторная строительно-техническая экспертиза.